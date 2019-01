Jugador de Chile se disculpa tras insultar a rival venezolano | Fuente: Instagram: @nicodiaz.h

Se disculpa. El Sudamericano Sub 20 se vio empañado por el cuestionable accionar de un jugador de la Selección de Chile que llamó "muerto de hambre" a un jugador venezolano en el partido que sostuvieron ambos equipos este último sábado. Ahora, el joven mapochino utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente.

Se trata de Nicolás Díaz que tras disputar un balón dividido con el defensor Pablo Bonilla sostuvieron una pequeña discusión. Las cámaras de TV registraron el momento en que el chileno llamó "muerto de hambre" al jugador rival y la indignación se desató en las redes sociales.

"Quiero decirles a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Yo y mi familia tenemos muchos amigos venezolanos y respeto muchísimo a toda la gente que ha venido a Chile a trabajar y ganarse la vida de buena forma", comienza el texto que compartió Nicolás Díaz en Instagram.

"Si respondí como respondí es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha. Espero ver pronto a todo el plantel de Venezuela en el estadio para saludarlos y resolver este malentendido", finalizó.

Asu vez, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) emitió una carta donde se disculpa públicamente con Pablo Bonilla y con todo el equipo venezolano por lo ocurrido.