Colombia vs Canadá EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Colombia vs Canadá EN VIVO: sigue todos los detalles del partido amistoso internacional por fecha FIFA.
Colombia vs Canadá EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Red Bull Arena (New Jersey), desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Caracol Televisión, RCN y TSN. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Colombia vs Canadá: ¿cómo llegan ambos al amistoso de fecha FIFA en Nueva Jersey?
Colombia llega al partido luego de vencer 4-0 a México. Canadá, en tanto, llega de perder 1-0 ante Australia.
¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Canadá en vivo por el amistoso de fecha FIFA?
El partido entre Colombia vs Canadá se jugará el martes 14 de octubre en el Red Bull Arena (New Jersey). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Colombia vs Canadá en vivo por el amistoso de fecha FIFA?
- En Perú, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 7:00 p.m.
- En Colombia, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 7:00 p.m.
- En Canadá, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 8:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 7:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 8:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 8:00 p.m.
- En Argentina, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m.
- En Chile, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m.
¿Qué canal transmite el Colombia vs Canadá en vivo por TV?
El partido entre Colombia vs Canadá se podrá ver EN VIVO por TV a través de Caracol Televisión, RCN y TSN. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Colombia vs Canadá: alineaciones posibles
Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Jefferson Lerma, Kevin Castaño; Kevin Serna, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.
Canadá: Maxime Crépeau; Niko Sigur, Joel Waterman, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Cyle Larin y Jonathan David.