Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Colombia vs Canadá EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Colombia vs Canadá EN VIVO | Guía de TV amistoso internacional
Colombia vs Canadá EN VIVO | Guía de TV amistoso internacional | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Colombia vs Canadá EN VIVO: sigue todos los detalles del partido amistoso internacional por fecha FIFA.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia vs Canadá EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Red Bull Arena (New Jersey), desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Caracol Televisión, RCN y TSN. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Colombia vs Canadá: ¿cómo llegan ambos al amistoso de fecha FIFA en Nueva Jersey?

Colombia llega al partido luego de vencer 4-0 a México. Canadá, en tanto, llega de perder 1-0 ante Australia.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Canadá en vivo por el amistoso de fecha FIFA?

El partido entre Colombia vs Canadá se jugará el martes 14 de octubre en el Red Bull Arena (New Jersey). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores. 

¿A qué hora juegan Colombia vs Canadá en vivo por el amistoso de fecha FIFA?

  • En Perú, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Canadá, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Colombia vs Canadá comienza a las 9:00 p.m. 

¿Qué canal transmite el Colombia vs Canadá en vivo por TV?

El partido entre Colombia vs Canadá se podrá ver EN VIVO por TV a través de Caracol Televisión, RCN y TSN. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Colombia vs Canadá: alineaciones posibles 

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Jefferson Lerma, Kevin Castaño; Kevin Serna, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Canadá: Maxime Crépeau; Niko Sigur, Joel Waterman, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Cyle Larin y Jonathan David.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Colombia Selección de Canadá video videos videos mas vistos Kevin Serna James Rodríguez

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA