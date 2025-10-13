México vs Ecuador EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional en Guadalajara?

México vs Ecuador EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro amistoso internacional por fecha FIFA.

México vs Ecuador EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El partido se jugará en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, desde las 9:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por TUDN, Canal 5, Azteca 7, Univisión, El Canal del Futbol, ViX y Zapping Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ecuador vs México: ¿cómo llegan al amistoso de fecha FIFA en Guadalajara?



Ecuador llega al partido tras empatar 1-1 con Estados Unidos. México, en tanto, llega tras caer 4-0 ante Colombia.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs México en vivo por el amistoso de fecha FIFA en Guadalajara?



El partido entre Ecuador vs México se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. El recinto tiene capacidad para 49 850 espectadores.

¿A qué hora juegan Ecuador vs México en vivo por el amistoso de fecha FIFA?



En Perú , el partido Ecuador vs México comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Ecuador vs México comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador , el partido Ecuador vs México comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Ecuador vs México comienza a las 9:30 p.m. En México (CMDX) , el partido Ecuador vs México comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Ecuador vs México comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Ecuador vs México comienza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido Ecuador vs México comienza a las 10:30 p.m.

En Venezuela, el partido Ecuador vs México comienza a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido Ecuador vs México comienza a las 11:30 p.m.

En Brasil, el partido Ecuador vs México comienza a las 11:30 p.m.

En Chile, el partido Ecuador vs México comienza a las 11:30 p.m.

En Uruguay, el partido Ecuador vs México comienza a las 11:30 p.m.

En Paraguay, el partido Ecuador vs México comienza a las 11:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Ecuador vs México comienza a las 10:30 p.m.

¿Dónde ver el Ecuador vs México en vivo por TV y streaming?



El partido entre Ecuador vs México se podrá ver EN VIVO por TV a través de TUDN, Canal 5, Azteca 7, Univisión y El Canal del Futbol. Vía streaming, será transmitido por ViX y Zapping Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ecuador vs México: alineaciones posibles

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Jordy Alcívar, Pedro Vite; Ángelo Preciado, John Yeboah, Kendry Páez; Enner Valencia.

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz; Diego Lainez, Orbelín Pineda, Alexis Vega; Santiago Giménez.

