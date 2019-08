Arthur y Nicolás Otamendi protagonizarón esta polémica jugada en las semifinales de la Copa América. | Fuente: Canal del Fútbol

Casi un mes después del término de la Copa América 2019, desde CONMEBOL reconocieron que no se usó bien el VAR en la semifinal entre la Selección de Brasil y Argentina. Wilson Senemé, el presidente de la Comisión de Árbitros, admitió que el referí Roddy Zambrano debió apoyarse en el sistema de videoarbitraje tras un contacto entre Arthur y Nicolás Otamendi, donde el combinado albiceleste pidió penal.

No obstante, esa no fue la única jugada a la que se refirió Senemé. El brasileño también habló sobre el supuesto pisotón que recibió Sergio Agüero de parte de Dani Alves en el área de la Selección de Brasil y, a diferencia de la anterior, consideró que no ameritaba hacer uso del VAR.

"La jugada de Nicolás Otamendi merecía ser revisada por el VAR. Para que el árbitro tome una decisión, lo mejor sería que vuelva a ver esa jugada. Eso se trabajó después del cotejo y quedó claro que pudo haberse revisado. Por otro lado, en la de Sergio Agüero el contacto que hay es un pisotón del defensor en el delantero y no hay ninguna evidencia de revisión", dijo en Fox Sports.

Ambas jugadas desataron la ira de los hinchas de la Selección Argentina al término de este partido, que finalizó 2-0 a favor de Brasil y les dio el pase a la final de la Copa América. Incluso, fue en esa oportunidad que un Lionel Messi muy molesto criticó a la CONMEBOL y declaró que 'a lo largo del torneo se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron al VAR'.