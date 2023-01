Real Madrid jugará contra Villarreal en octavos de final de la Copa del Rey 2023 | Fuente: EFE

Real Madrid se enfrentará al Villarreal en el Estadio de la Cerámica en los octavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria todavía a partido único y que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero, mientras que el Barcelona viajará a Ceuta y el Atlético de Madrid se medirá con el Levante en el Ciutat de Valencia.

El sorteo celebrado este sábado cruzó a blancos y amarillos precisamente el mismo día que se verán las caras en LaLiga Santander. La aparición de la bola del club dirigido por Quique Setién primero ha determinado que el duelo se juegue en el Estadio de la Cerámica.

Ambos equipos no se miden en un cruce de Copa del Rey desde 1999, cuando el Real Madrid, entonces por Guus Hiddink, se impuso tanto en el partido de ida (2-0) en el Santiago Bernabéu como en el de vuelta en El Madrigal (0-2), con un doblete de Fernando Morientes en cada uno de ellos.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Eston son los cruces de octavos de la Copa del Rey 2023 | Fuente: RFEF

¿Rival fácil de Barcelona en la Copa del Rey?

Barcelona se enfrentará por tercera vez en su historia a los ceutíes, a los que ya dejaron fuera del torneo en rondas eliminatorias en 2001 y en 2010, esta última vez con Pep Guardiola en el banquillo. En el Alfonso Murube, el equipo de Primera RFEF ya dio la campanada y eliminó esta semana al Elche.

Mientras, el Atlético de Madrid viajará a la capital del Turia para medirse con uno de los tres equipos de LaLiga SmartBank que todavía quedan en liza, el Levante, que en dieciseisavos dejó fuera a otro Primera como el Getafe.

Los otros representantes de Segunda, el Real Sporting de Gijón -verdugo del Rayo Vallecano- y el Deportivo Alavés -que eliminó al Real Valladolid-, serán los rivales del Valencia y el Sevilla.

Los octavos de la Copa del Rey

El sorteo determinó, aparte del Real Madrid ante Villarreal, otros tres choques entre conjuntos de LaLiga: el Real Betis vs. Osasuna -final copera del año 2005-, el Real Sociedad vs. Mallorca y el Athletic Club vs. Espanyol.

Los cruces, todavía a partido único y ya con la presencia del sistema de videoarbitraje (VAR), se disputarán los días 17, 18 y 19 de enero, la semana posterior a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Ceuta - Barcelona

Levante - Atlético de Madrid

Sporting de Gijón – Valencia

Deportivo Alavés - Sevilla

Real Betis - Osasuna

Villarreal - Real Madrid

Real Sociedad - Mallorca

Athletic Club - Espanyol





NUESTROS PODCASTS

¿Qué se sabe sobre xbb.1.5, la nueva variante de covid-19?

Se trata de otra rama de la variante de ómicron, dominante en todo el mundo, que a su vez siguió a las anteriores variantes alfa, beta, gamma y delta. Omicron ha superado a todas las versiones anteriores del coronavirus desde que apareció a finales de 2021, y ha dado lugar a muchas subvariantes que son incluso más contagiosas que la original.