Luis Enrique llenó de elogios a Flamengo previo a la final de la Copa Intercontinental: "Sabe jugar partidos importantes"

Destacó a su rival. Luis Enrique, técnico del PSG, aseguró que el partido ante Flamengo —por la final de la Copa Intercontinental— será emocionante.

En conferencia de prensa, el estratega español destacó el nivel de los jugadores del cuadro brasileño, enfatizando que saben jugar partidos importantes.

"Jugamos contra el Botafogo, que jugó un partido muy cerrado en su propio campo. Es el típico partido que solemos jugar, equipos que defienden y atacan poco. El Flamengo no jugará así", dijo al inicio.

"Flamengo juega muy bien con el balón, construyendo el juego desde atrás. Sin el balón, presiona muy bien; es un equipo muy interesante. Físicamente, muy fuerte, con jugadores experimentados y de gran calidad que saben cómo jugar partidos importantes. Creo que será una final emocionante porque ambos equipos tienen estilos similares", complementó.

¿Jugarán Marquinhos y Hakimi ante Flamengo?

Por otro lado, el entrenador del PSG comentó sobre la situación de Marquinhos. Y es que el defensa sufrió una lesión de cadera en el empate 0-0 contra el Athletic de Bilbao la semana pasada.

A pesar de ello, Luis Enrique confirmó que el brasileño sí estará en el cotejo. Caso contrario con Hakimi, que no va a jugar.

"Marquinhos está listo para jugar. Pero, veremos cómo está mañana, y ahí decidiremos si empieza como titular o en la banca. Hakimi no puede jugar. Está lesionado. No jugará mañana.", finalizó.

