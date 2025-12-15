PSG vs Flamengo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final de la Copa Intercontinental 2025?

Solo uno será el mejor. PSG vs Flamengo se enfrentará en la gran final de la Copa Intercontinental 2025, en uno de los partidos con pronóstico reservado.

PSG llega al cotejo con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Flamengo, en tanto, llega con una racha de cuatro títulos consecutivos en las últimas dos semanas. ¿A qué hora empieza y dónde ver el partido?

El cotejo se disputará el miércoles 17 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad de Rayán, Qatar, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

PSG vs Flamengo: ¿cómo llegan los equipos a la final de la Copa Intercontinental 2025?



PSG llega al partido como segundo de la Ligue1 con 36 unidades. De sus últimos cinco cotejos, ganó cuatro y perdió uno. Flamengo, en tanto, llega cotejo con una racha de cuatro títulos en dos semanas: Copa Liberatdores, Brasileirao, Derbi de las Américas y Copa Challenger.

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs Flamengo en vivo por la final de la Copa Intercontinental 2025?



El partido entre PSG vs Flamengo se disputará este miércoles 17 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad de Rayán, Qatar. El recinto tiene capacidad para 45 000 espectadores.

¿A qué hora juegan PSG vs Flamengo en vivo por la final de la Copa Intercontinental 2025?



En Perú , el partido Flamengo vs PSG comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Flamengo vs PSG comienza a las 12:00 p.m. En Ecuador, el partido Flamengo vs PSG comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, el partido Flamengo vs PSG comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Flamengo vs PSG comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Flamengo vs PSG comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Flamengo vs PSG comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Flamengo vs PSG comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Flamengo vs PSG comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Flamengo vs PSG comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Flamengo vs PSG comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver el PSG vs Flamengo en vivo por TV y streaming?



El partido entre Flamengo vs PSG se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

PSG vs Flamengo: alineaciones posibles



PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Goncalo Ramos.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Joao Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique.

