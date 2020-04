Carlos Tévez delantero de Boca Juniors. | Fuente: Instagram

El delantero de Boca Juniors Carlos Tévez se mostró apenado por los cientos de contagiados de coronavirus que se registran en Argentina, especialmente en los barrios pobres. El 'Apache' dijo que puede ayudar en un comedor en La Boca.

"En los barrios pobres es donde más cuesta, el estado está haciendo las cosas muy bien, pero hay que estar. Iría a ayudar a un comedor en La Boca o donde me pidan. Es fácil hablar desde el sillón de la casa", declaró en entrevista con Alejandro Fantino en América TV.

"El futbolista puede vivir seis meses, un año sin cobrar. No está en desesperación que vive con pibes día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia. No somos ejemplo en este caso, sí en otras cosas. Tenemos que estar y y ayudar, estar en los comedores. Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Pero la gente desesperada, que no se puede mover y si sale de la casa lo llevan preso, eso es lo preocupante. El estado está, está haciendo las cosas bien para esa gente. Tenemos que estar en lo que podamos estar con la gente del barrio", declaró.



En otro momento, Tévez no ocultó su miedo por el COVID-19. "Es más por nuestros abuelos, padres. Más miedos por ellos, por nuestros hijos que vienen. Más el miedo ese que a uno mismo. En esta mediana edad, es más el miedo ese. Saber de dónde viene, cómo te golpea y cuál es la cura. Que nos mate a nuestros abuelos, padres. No tanto hacia nosotros. Nosotros nos cuidamos. Ellos tienen las defensas más bajas. Puede atacarlos y hacerles mal. Estamos sufriendo", destacó.



Tévez lamentó que un enfermo de coronavirus no puede recibir ni el apoyo ni cariño de sus familiares. "Tenemos que ser agradecidos que estamos bien y sanos, comunicar. Y ponernos en el lugar del otro. Al que tiene el virus no le pueden dar un abrazo. Tiene fiebre y tiembla y la está pasando mal y tiene a su hijo o padre y no lo puede tocar. Es un virus de mierda. Todos queremos ayudar. Estaría bueno que estemos todos y podamos ayudar a la gente", culminó.