David Silva | Fuente: AFP

David Silva es uno de los mejores jugadores del Manchester City y que ahora, debido al brote del coronavirus podría quedarse sin jugar un partido más con el cuadro inglés y eso acabaría marcando su adiós desde que llegó en el 2011 procedente del Valencia.

El tema es muy simple y pasa porque el contrato de David Silva con el Manchester City acaba en junio de este año y por ahora no ha tenido ofrecimiento alguno para renovarlo. A sus 34 años, el volante español podría no volver a disputar otro partido más con el elenco 'ciudadano' si es que finalmente lo que queda de la temporada en la Premier League se llegase a reanudar.

Allegados a David Silva comentan que no el jugador no tendría problema en renovar su contrato con el Manchester City, de hecho es algo que tiene como prioridad. Sin embargo, si esto no llegase a pasar se plantearía una salida a una liga exótica como la china o la MLS en Estados Unidos.