El club no dio a conocer los motivos, pero la prensa de ese país señaló que fue por negarse a dirigir un partido

El italiano Adolfo Sormani, entrenador del equipo de fútbol albanés FK Partizani Tirana, fue destituido este lunes de su cargo tras rechazar dirigir a sus jugadores en el partido disputado contra el KF Tirana por temor a ser contagiado del coronavirus.



"FK Partizani anuncia hoy la interrupción con efecto inmediato de la cooperación con el entrenador Adolfo Sormani y dos miembros del personal técnico, Giovanni Mazzella y Gabriele Faccia", afirmó el club capitalino, 16 veces campeón de Albania, en un comunicado.



El club no detalló el motivo de esta fulminante ruptura del contrato, pero la prensa deportiva local la relaciona con la ausencia del entrenador en el banquillo durante el partido contra el equipo de KF Tirana disputado el viernes pasado en el estadio "Air Albania" que terminó en empate (1-1).



Antes del partido el Instituto de Salud Pública había anunciado que cinco jugadores de Partizani no podían bajar al terreno del juego tras dar positivo en la pruebas de COVID-19.



Este hecho y el temor a poder contagiarse había asustado al entrenador italiano que decidió no liderar a su equipo en el derbi.



En los tres partidos restantes del campeonato de la Superliga e el italiano será reemplazado por su suplente, Renaldo Kalari.

