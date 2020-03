Piden postergar la Bundesliga hasta fines de abril | Fuente: Werder Bremen

La cúpula de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) recomendó este martes prolongar la interrupción de las competiciones en la primera y segunda categorías hasta el 30 de abril tras una teleconferencia entre sus nueve miembros.



La decisión la deberán tomar los 36 clubes de la primera y la segunda Bundesligas en una asamblea prevista para el 31 de marzo.



Las competiciones habían quedado suspendidas hasta el 2 de abril, pero estaba claro que el aplazamiento se prolongaría tras las últimas medidas contra la epidemia de coronavirus.



La DFL trata de desarrollar un modelo para, en su momento, reanudar las competiciones a puerta cerrada y con la presencia del menor número posible de gente en los estadios.



Según el gerente del Colonia y miembro de la cúpula de la DFL, Alexander Wehrle, la recomendación de este martes da a la organización "un respiro" para no tener que estar reaccionando permanentemente ante las noticias que se producen.



"A corto plazo no se puede pensar en entrenamientos de equipo y por consiguiente tampoco en una competición deportiva normal", agregó Wehrle.



Sin embargo, la meta de jugar la temporada hasta el final sigue siendo el objetivo de la DFL.



Muchos expertos consideran que ese objetivo no es realizable y algunos virólogos han dicho que no se podrá volver a jugar al fútbol hasta 2021.



La decisión para un nuevo contrato de derechos de televisión, que debía tomarse en mayo, ha sido aplazada a junio.