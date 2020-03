Lucas Biglia, jugador del Milan y la Selección de Argentina. | Fuente: AFP

River Plate no se presentó el fin de semana al partido ante Atlético Tucumán, por la fecha 1 de la Copa de la Superliga Argentina. El argumento de la dirigencia fue "razones de fuerza mayor", por el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Al ser una decisión unilateral, el club sería sancionado con la pérdida de puntos.

Sin embargo, el tema no queda ahí. Los 'Millonarios' siguen firmes en no participar del torneo por el COVID-19, mientras que la AFA no ha mostrado interés en paralizar el torneo. De no presentarse a sus siguientes dos partidos (vs. Talleres de Córdoba y Argentinos Jrs.), River Plate correría el riesgo de perder la categoría, de acuerdo al artículo 72 en sus incisos A y B del mismo Reglamento de la AFA.

Al respecto, Lucas Biglia, jugador del AC Milan y la Selección de Argentina, mostró su apoyo a la decisión del club. "Tengo cero hipocresía. Yo prefiero perder la categoría y no la vida. No somos superhéroes. Los jugadores no somos inmunes”, indicó a CNN Radio.

"El fútbol es un deporte que maneja muchísimos intereses de gente que a lo mejor no entiende nada de fútbol y pone en riesgo la vida de gente que le interesa su salud”, agregó el volante.

Sobre la situación que vive Italia, dijo que "no solo han subestimado” a la enfermedad, “sino que no han seguido las reglas y ya se ha llegado al colapso. La gente necesita respiración asistida y los médicos y enfermeros no dan abasto. Se ha llegado al punto que se desconecta a gente para asistir a otra. El colapso es grande. La culpa es de la sociedad para no darle importancia y no seguir las reglas“, finalizó Lucas Biglia.