El excampeón del mundo con Italia es técnico del Guangzhou Evergrande | Fuente: Instagram Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro, exjugador italiano del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou chino, vivió en primera persona la emergencia por el coronavirus en China y afirmó este martes que "quedarse en casa es la única solución" para reducir el riesgo de contagio.



"Estoy en cuarentena en China, pese a haber estado fuera de zonas de alto riesgo, al tener pasaporte italiano. Al regresar a China tras 20 días en Dubai el gobierno del país me dijo que tengo que estar en casa en cuarentena", relató Cannavaro en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport".



"La situación aquí en China está mejorando. La emergencia ha sido gestionada de forma ejemplar. No había nadie por la calle, en cada esquina había policía y estaba prohibido salir. En dos o tres meses la situación volvió casi a la normalidad, todavía no se ha ganado al virus, pero está bajo control", agregó.





Cannavaro, que ganó una Liga con el Real Madrid en 2007 y que fue el capitán de la selección de Italia campeona del mundo en Alemania 2006, abrió una recaudación de fondos junto al resto de sus compañeros que ganaron el Mundial para apoyar a la Cruz Roja italiana e insistió mucho en la importancia de que la gente respete las medidas del gobierno.



En Italia, país en el que se han registrado más de 2.000 muertos y más de 27.000 contagiados, el gobierno ordenó el cierre total de los negocios, excepto supermercados y farmacias, y prohibió a los ciudadanos salir de casa a no ser por razones de trabajo, salud o a comprar comida.



"La gente debe quedarse en casa, yo tengo a mi padre y mis hijos en Nápoles y estoy preocupado. Hay que hacer la compra una vez por semana, salir con el perro, pero una o dos veces por día, no más. Es duro, estoy lejos de mi familia, de mis hijos, mis amigos. Pero ellos saben que la única manera de no enfermarse es quedarse en casa", explicó Cannavaro.



"En China, dos veces por día mando mi temperatura a la policía, es la única manera para controlar el virus. Si no lo hacemos yo veo complicado que podamos salir de esta crisis. Normalmente no soy pesimista, pero es importante tener cuidado", insistió.