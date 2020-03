Ter Stegen | Fuente: AFP

Marc André ter Stegen, arquero de Barcelona, admitió que sabe poco del fútbol en general. Incluso señaló que le preguntan por un jugador y no "tengo ni idea".

"La gente se ríe cuando lo digo, pero no veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea", reconoció Ter Stegen en su cuarentena a El País.

"Me pasa mucho con mi mujer, que hablamos mucho de su profesión (es arquitecta). Son cosas que la gente no ve pero que forman parte del día a día", agregó el exarquero del Borussia Mönchengladbach.

Asimismo, Ter Stegen dijo que en la portería no tiene mucho que pensar. "No nos aburrimos. La gente piensa que tenemos mucha distancia con el equipo y no es así. Pero es una cosa que me pasa en el campo y otra es lo que me pasa en la vida", comentó.

El arquero de la Selección de Alemania recordó que cuando se paralizó la Liga Santander por el coronavirus, Barcelona era líder por encima del Real Madrid. "Esperamos seguir jugando al fútbol que es lo que mas gusta", sintetizó.