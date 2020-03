Rustu Recber fichó por el Barcelona en 2003 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Est鶥z

Rustu Recber, el exportero de Barcelona y de la Selección Absoluta de Turquía, fue internado este sábado en un hospital luego de haber sido diagnosticado con COVID-19. El hecho fue anunciado este sábado por su esposa Isil Recber a través de su cuenta de Instagram.

“Me gustaría darle más buenas noticias mientras comparto la verdad de la manera más transparente, pero lamentamos que mi esposo Rustu haya sido hospitalizado con el diagnóstico de COVID-19. Nos sorprenden los síntomas rápidos que se desarrollan repentinamente a medida que todo progresa normalmente”, escribió Isil.

Asimismo, informó que tras las pruebas a la que se sometió toda su familia, los resultados determinaron negativo, siendo así el único caso el del exfutbolista.

“Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él”, agregó en su publicación.

Rustu Recber disputó 120 partidos con la Selección de Turquía, siendo el que más veces vistió la camiseta de su país. Además, fue la gran figura de su escuadra en el Mundial Corea y Japón 2002, donde alcanzaron el histórico tercer puesto. Al año siguiente, fichó por el Barcelona, pero solo pudo atajar en siete compromisos.