El plantel de Gremio salió con mascarillas al campo previo a su partido contra Sao Luiz | Fuente: @Gremio

El Campeonato Gaúcho no se ha postergado. Continúa. Se juega a puerta cerrada, pese a la propagación del nuevo coronavirus a nivel mundial. Esta medida no es del agrado de nadie en Brasil . La salud es primero, sin importar si son futbolistas o no. Por eso los jugadores de Gremio salieron al campo con mascarillas como forma de protesta para que se suspenda el torneo.

Antes de saltar al campo del Arena Do Gremio, los jugadores titulares, suplentes y comando técnico del Tricolor Gaúcho se colocaron mascarillas. Después de los actos protocolares, cantar himnos de cada equipo, se quitaron el implemento para continuar con el partido contra Sao Luiz, por la tercera jornada del Campeonato Gaúcho.

El vicepresidente del Gremio, Paulo Luz, comentó sobre la acción de su equipo. "Es una demostración que los jugadores apoyan que el campeonato se paralice hasta que las cosas se calmen y podamos ver qué sucederá en el país. Tenemos que priorizar la vida", dijo

Recién este lunes se verá en la Federación de Fútbol de Rio Grande do Sul si se suspende o no el Campeonato Gaúcho. En esta competencia también está el Inter de Porto Alegre, equipo del peruano Paolo Guerrero.

Thiago Neves fez o seu primeiro gol com o nosso manto. Infelizmente, nossa torcida não estava presente na Arena para comemorar com ele, mas o meia deixou o recado! 💪🏽⚽🇪🇪 #GRExSLU #Gauchão2020 #VamosTricolor pic.twitter.com/nZGYNdiYUo — Grêmio FBPA (@Gremio) March 15, 2020

Finalmente, el partido entre Gremio y Sao Luiz terminó empatado 2-2. El cuadro visitante sorprendió a los locales, que lograron revertir el resultado en la segunda etapa.