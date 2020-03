El club azulgrana ha detenido todas sus actividades por el coronavirus. | Fuente: AFP

Los jugadores del Barcelona negocian la posibilidad de una reducción de sueldos con el club, según afirmó el diario Marca. La directiva azulgrana habló con los capitanes del equipo, entre ellos Lionel Messi y Gerard Piqué, para llegar a un acuerdo.



"En un primer momento la predisposición de los jugadores es positiva, pero en la actualidad no se puede llegar a ningún acuerdo. Hay que ver hasta dónde llega la suspensión de las distintas competiciones. Es un punto clave ya que las pérdidas del club vendrán derivadas por la finalización de la Liga [de España] y la Champions [League]. Y en este momento no se puede asegurar nada", señaló el medio español.

Asimismo, debido a la paralización de los torneos y actividades, el club culé no recibe ingresos en estos momentos. "La directiva del Barcelona confía en que se pueda llegar a un acuerdo con los jugadores para que se rebajen la ficha, pero no se sabe en qué términos. No hay que olvidar que además de los derechos de televisión y taquillaje derivados de los partidos, el club ha visto limitados sus ingresos por la paralización de toda la actividad en el Camp Nou que incluye la tienda, el museo y los tours por el estadio", agregó el diario ibérico.

España es uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta el momento, hay más de 25 mil contagiados y más 1.300 fallecidos a causa del COVID-19.