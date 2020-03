Luka Jovic de Real Madrid. | Fuente: AFP

El delantero serbio de Real Madrid, Luka Jovic, estuvo en el centro de las críticas al viajar a su país en plena cuarentena por el coronavirus. A ello se sumó la información que habría estado de fiesta por el cumpleaños de su novia.

Así, Jovic salió al defenderse y resaltó que tanto en España y Serbia los exámenes de coronavirus que se hizo salieron negativos. También pidió disculpas en caso hizo daño o puso en peligro a alguna persona.

"Cuando llegué a Serbia, me hicieron el test y salió negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento”, aseguró Jovic en Instagram.

"En primer lugar, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad", agregó Jovic que dijo que viajó a Serbia para ayudar a su "gente".

"En Madrid mi test del Covid-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club”, culminó.