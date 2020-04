Paulo Dybala de Juventus. | Fuente: AFP

El delantero argentino de Juventus de Turín, Paulo Dybala, reconoció que la pasó realmente mal en sus primeros días con la pandemia de Coronavirus. Remarcó, que a su parecer, también te afecta porque es "algo psicológico".

“Es psicológico. Al comienzo uno tiene miedo. Ahora estamos bien mucho mejor, estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes", explicó Paulo Dybala para AFA Play.

"Me cansaba rápido. Quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien y a través de los test nos dijeron que éramos positivo”, agregó 'La Joya'.

Asimismo, Dybala sostuvo cómo fue el inicio del COVID-19 entre los jugadores de Juventus. “Al principio trataba de no pensar que podía ser eso (Coronavirus). Después salió lo de un compañero, lo de otro y el último fui yo. Por suerte fuimos pocos en el club”, relató.

“Fue convivir con eso, teníamos dolor de cabeza, pero era aconsejable no tomar nada. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor”, concluyó el '10' de Juventus.