Rustu Recber logró el tercer lugar del Mundial Corea y Japón 2002 con Turquía | Fuente: EFE

El exportero del Barcelona y la Selección de Turquía, Rustu Recber, se mantiene luchando por su recuperación luego que el último sábado su esposa informara a través de sus redes sociales que fue ingresado a un hospital, tras haber dado positivo a la prueba de coronavirus.

Según ha informado el Diario AS, Recber se encuentra estable hospitalizado en su país, aunque no se ha descartado el peligro, por lo que las siguientes 72 horas serán claves.

En Turquía las críticas han ido sobre Isil Recber, esposa del exfutbolista, quien retornó de Estados Unidos hace unas semanas y, según los medios de ese país, no habría realizado la cuarentena. “Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él” , escribió el pasado sábado en su cuenta de Instagram.

Rustu Recber, de 46 años, debutó en 1994 en Fenerbahce donde se mantuvo hasta el 2003. Luego fue fichado por el Barcelona, tras haber sido uno de los mejores arqueros del Mundial Corea y Japón 2002 (logró la medalla de bronce con Turquía), sin embargo, no consiguió asentarse en el cuadro titular y solo participó en siete compromisos. Retornó a Fenerbahce y después se unió al Besiktas, donde colgó los guantes en 2012.