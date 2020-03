Luka Jovic de Real Madrid. | Fuente: AFP

El atacante serbio de Real Madrid, Luka Jovic, afirmó que utilizó los mismo equipos usados por el jugador de baloncesto del club, el estadounidense Trey Thompkins, que dio positivo de coronavirus.

“Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus”, declaró Jovic al medio serbio B92.

Sin embargo, el atacante de Real Madrid dejó en claro que se encuentra en un buen estado de salud. “Me siento realmente bien, no tengo síntomas; estamos esperando la decisión del club”, destacó.

Sobre la cuarentena impuesta por el Real Madrid, sostuvo: "Fuimos a entrenamiento esta mañana, pero vinieron del club y dijeron que no teníamos entrenamiento ni nada durante las próximas dos semanas. Todos debemos estar en casa y no abandonar Madrid".

Debido a los efectos del coronavirus, la Real Federación Española de Fútbol suspendió dos semanas los partidos de la Liga Santander. Además la UEFA también postergó el choque entre el Real Madrid y Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.