Es uno de los capitanes de Barcelona. | Fuente: Instagram

El jugador del Barcelona Sergi Roberto confesó este miércoles que durante el confinamiento, a causa del coronavirus, está aprendiendo a cocinar, una habilidad que no había desarrollado antes de la expansión de la pandemia.



"Lo que sabía hasta ahora de cocina era un poco básico, porque en la Ciudad Deportiva tenemos a los cocineros que nos hacen la comida y mi mujer es la que siempre cocina en casa, pero ahora yo también estoy haciendo mis cosas", reveló durante una entrevista en directo difundida por el Barcelona.



Sergi Roberto confesó estar siguiendo "a gente que cuelga sus recetas en Instagram" y dijo estar "sorprendido" por esta nueva afición: "La verdad es que estoy cocinando más que nunca".



El canterano pasa estas semanas de cuarentena, en su domicilio, junto a su mujer, la modelo Coral Simanovich, su hija Kaia y su perro Baloo.



"Lo de no salir de casa es difícil, pero dentro de lo malo, también tiene cosas buenas, como tener más tiempo para jugar con mi hija. La rutina del día a día la verdad es que me la va marcando un poco ella", explicó Sergi Roberto.



Como el resto de miembros de la plantilla azulgrana, Sergi Roberto recibe una planificación semanal de entrenamientos del cuerpo técnico. Aunque a él no le gusta entrenarse en solitario, sino que prefiere hacerlo acompañado.



