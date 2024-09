Como Kylian Mbappé: Cristiano Ronaldo dice que lograr una Eurocopa con Portugal es como ganar un Mundial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo continúa batiendo récords: se convirtió en el primer futbolista en alcanzar los 900 goles, al anotar en el triunfo de Portugal 2-1 sobre Croacia por la Liga de Naciones.

El delantero de 39 años se emocionó en el festejo, mientras sus compañeros e hinchas en el Estadio de Benfica le rendían pleitesía por lograr este gran registro de goles. Al término del partido, señaló que los récords lo buscan ya en la recta final de su carrera.

Cristiano también se dio tiempo para valorar la victoria de Portugal y reabrió la polémica iniciada por el francés Kylian Mbappé antes del Mundial Qatar 2022.

"Que Portugal gane la Eurocopa equivale a ganar un Mundial", declaró tras el duelo del mítico goleador que fue felicitado en redes sociales por su exclub, Real Madrid.

"Ya he ganado con Portugal dos trofeos que realmente quería. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos", agregó.

Cristiano Ronaldo y sus 900 goles

Cristiano Ronaldo volvió a lograr la épica. El Estadio de Benfica fue el escenario donde el astro portugués de 39 años alcanzó el gol 900 de su carrera y así se convierte en el primer futbolista en lograr ese increíble número de tantos.

La leyenda del fútbol mundial consiguió este nuevo récord en el choque entre Portugal versus Croacia por la primera jornada del Grupo A de la Liga de Naciones.

Cuando corría el minuto 34, Portugal buscaba su segunda anotación tras el primer tanto de Diogo Dalot. Así se inició la jugada con Bernardo Silva que se asoció con Nuno Mendes, que ejecutó un centro para Cristiano Ronaldo, que se escapó de su marca, para anotar de derecha en el arco croata.

A través de sus redes sociales, el combinado portugués destacó el histórico tanto de su capitán. "900 de Cristiano Ronaldo. ¿Y la mejor parte? La historia aún no ha terminado", señaló.