Cristiano Ronaldo: "Pensaré siempre que seré titular, pero siempre respetaré al entrenador"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo aseguró este lunes que pensará "siempre que será titular", pero que cuando sienta que no es un activo ni para su club ni para la selección, será "el primero en irse".



"Sé lo que puedo hacer y voy a seguir haciéndolo. Soy muy positivo sobre el presente. Me siento feliz (...) Cuando llegue ese momento, daré el paso adelante", dijo Cristiano en rueda de prensa con la selección de Portugal.



"Pensaré siempre que seré titular, pero siempre respetaré al entrenador. Siempre que haya ética profesional, respetaré a los entrenadores. Si no hay ética, entonces puede haber controversia (risas)", añadió.



Cristiano Ronaldo, de 39 años y actual jugador del Al Nassr saudí, dijo sentirse "bien, casi en forma", pero se negó a responder si quiere jugar el Mundial de 2026, asegurando que sólo busca "vivir el momento".



El capitán de Portugal también valoró positivamente la participación del combinado luso en la Eurocopa de Alemania 2024, en la que fue eliminado en cuartos de final, y dijo que se habían creado expectativas "demasiado altas" sobre el equipo.



"En mi opinión (la Eurocopa) no fue una decepción, fue parte del crecimiento de un equipo que tiene que tomarse su tiempo. En mi opinión, fue positivo. A nadie le gusta perder, pero para mí no fue un fracaso, creo que fue una victoria".



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Cristiano nunca pensó en renunciar tras la Eurocopa

Y añadió: "Cuando las cosas van bien, es difícil evolucionar, así que aprendemos de ello, en el fútbol y en la vida. Hay que saber afrontar los malos momentos con optimismo y ligereza. Así es la vida".



Además, el exdelantero del Real Madrid aseguró que "nunca se le pasó por la cabeza" dejar la selección tras la Eurocopa, en la que terminó en blanco, lo que sólo le "dio más motivación para seguir".



"Habrá partidos en los que no marque, eso forma parte de ello y no es un problema", apuntó.



Cristiano aseguró también que intenta "no vivir obsesionado con el gol", porque "llegará de forma natural".



Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, comenzará su andadura en la Liga de Naciones este jueves contra la Croacia de Luka Modric y después el domingo contra Escocia, ambos en el Estadio da Luz de Lisboa.

(Con información de EFE)