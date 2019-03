Cristiano Ronaldo trata de pararse pero la molestia se lo impide. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Cristiano Ronaldo preocupó a todos tras salir lesionado al minuto 30 del primer tiempo del partido entre Portugal y Serbia por las eliminatorias de la Eurocopa 2020, que terminó igualado 1-1. Se pensó lo peor, pero CR7 salió al frente para poner paños fríos y devolver la calma.

"No estoy preocupado con eso, conozco mi cuerpo y quien anda con lluvia se moja", aseguró Cristiano Ronaldo tras el partido en la zona mixta.



El delantero luso, que tuvo que ser sustituido en la primera parte, vaticinó que regresará a los terrenos de juego en "una o dos semanas".



Tras los dos empates cosechados por Portugal ante Ucrania y Serbia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, Ronaldo dijo que "tenemos que extraer lecciones positivas de los dos partidos (...). Jugamos bien y tuvimos oportunidades, simplemente el balón no entró y eso es el fútbol".



A su juicio, Portugal tiene "potencial presente y futuro (...). Los portugueses tienen que estar tranquilos y felices".



Sobre el penalti claro que el árbitro decidió anular tras consultar con el juez de línea, dijo que "fuimos perjudicados en el penalti y podíamos haber ganado el partido. Es fútbol".



"Garantizo que vamos a hacer todo para estar en la Eurocopa 2020. No hay que estar nerviosos o perder la esperanza en este equipo", concluyó. (AFP)