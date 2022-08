Cristiano Ronaldo desea irse del Manchester United para jugar la Champions League | Fuente: Manchester United

El Manchester United se fue desmoronando como castillo de naipes y ni la figura de Cristiano Ronaldo pudo evitarlo. La temporada 2021-22 concluía con el equipo más ganador del fútbol inglés peleando por no caer en la zona de Conference League, la competencia internacional de tercer orden en Europa. Si no llegó a ese torneo fue porque al West Ham le remontaron en la última fecha de la Premier, dejando así a los ‘Red Devils’ con el cupo para la Europa League.

¿La Champions? Lejos. Fueron 13 puntos de distancia del Manchester United con el Chelsea, el último clasificado al máximo torneo continental. Sin Copa de Europa, a pesar de que el club ya esperaba el inicio de un nuevo ciclo con el fichaje del técnico Erik Ten Hag, se vislumbraba una interrogante respecto a Cristiano Ronaldo. ¿El portugués aceptaría no jugar su competición ‘fetiche’?

Cristiano Ronaldo, de 37 años, es el máximo goleador histórico de la Champions League. El luso siempre expresó su deseo de quedar en la historia del certamen y qué mejor siendo uno de los jugadores con más títulos (5) y estar en la cima de artilleros.

El luso cuenta con 140 goles, seguido por Lionel Messi (125), dos años más joven. Su permanencia en lo más alto evidentemente corre peligro, dado que, si el argentino extiende por más tiempo su carrera, podría llegar a la cifra de ‘CR7’. Así, dejar pasar una de sus últimas ediciones de la Liga de Campeones comprometería el trono de Cristiano.

Cristiano Ronaldo, en idas y vueltas con Manchester United

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de la Champions League | Fuente: Instagram

Con el Manchester United fuera de la Champions League, Cristiano Ronaldo meditó la opción de alejarse del club. No acudió a la pretemporada en Tailandia y Australia aduciendo temas personales y cuando se presentó en Carrington ante la directiva y Erik Ten Hag, pidió consideren venderlo en caso llegue una oferta que satisfaga a todos. Los ‘Diablos Rojos’ se opusieron, pues el neerlandés señaló que tiene en sus planes al atacante.

Como muestra a la intención del entrenador, cambió de opinión para el inicio de la Premier League y lo convocó ante Brighton, entrando de cambio. CR7’ fue aplaudido en Old Trafford, peo no evitó la derrota. Una semana después, en la visita al Brentford, el United se mostró con la misma expresión del curso pasado. Superados desde la convicción y un Ronaldo titular, aunque sin gravitar, se llevaron un 4-0 a casa.

De acuerdo con The Sun, si bien el atacante inició la temporada, su deseo de irse no desapareció, una situación que provocó el fastidio del plantel ante lo que se muestra como una indecisión.

En tanto, Cristiano Ronaldo rompió su silencio en redes sociales ante los rumores. "Sabrán la verdad cuando me entrevisten en un par de semanas. Tengo un cuaderno y en los últimos meses, de las 100 noticias que han dicho, solo cinco son ciertas. Imagínense cómo es”, comentó en una publicación en 'Instagram'. El mensaje, no obstante, no disipó dudas.

Manchester United perdió sus dos partidos en el inicio de temporada de Premier League | Fuente: AFP

¿Qué clubes quisieron fichar a Cristiano Ronaldo?

Desde que Manchester United quedó sin boleto para la Champions League, la marcha de Cristiano Ronaldo rondó en Carrington, siendo relacionado a los equipos que cumplan con la exigencia mínima que añora el luso, que es jugar la Champions.

Surgió el PSG. Nunca hubo una intención concreta, pues los parisinos tienen como trío titular de ataque a Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Un delantero como el portugués cubriría la salida del ‘9’ Mauro Icardi, aunque sería ilógico que acepte tener un papel secundario.

Para quedarse en Inglaterra, la alternativa sobre la mesa fue el Chelsea. Los ‘blues’ dejaron ir a Romelu Lukaku y Timo Werner, por lo que no tienen un centrodelantero puro de élite. The Telegraph menciona que el atacante es del agrado del propietario Todd Boehly, aunque la contraparte es el entrenador Thomas Tuchel, reacio a la incorporación. El Chelsea busca reforzar esa zona y es un club con el que Ronaldo puede pretender pelear por todo.

Con el club con el que hubo pronunciamientos concretos fue el Atlético de Madrid. También están clasificados a la Champions, pero son más las trabas para el fichaje. Rivalidad por su pasado en el Real Madrid, alto costo y rechazo total de los hinchas.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, descartó que Cristiano Ronaldo llegue al equipo. “No haremos más fichajes”, dijo el directivo, pero en el comienzo de curso el ‘Cholo’ Simeone mostró que no tiene en sus principales planes a Antoine Griezmann.

Simeone destacó en diversas ocasiones la “competitividad” de Cristiano, además, AS apuntó que el ‘Cholo’ sí dio el visto bueno a la opción.

Borussia Dortmund: ¿última opción de Cristiano?

Otro elenco en escena fue el Bayern Munich, candidato a ir por la Liga de Campeones. Los ‘bávaros’ no tienen más a Robert Lewandowski y compraron a Sadio Mané, un delantero con características diferentes al polaco. Ronaldo sí fue considerado en Alemania, pero se le descartó.

“Discutimos el tema, pero llegamos a la conclusión de que, a pesar de todo el aprecio que todos nosotros sentimos por él, no habría encajado en nuestra filosofía en la situación actual”, reveló Oliver Kahn, CEO del Bayern.

Con las puertas cerrándose para Cristiano, el último elenco en aparecer, que podría considerarse reunir las exigencias del luso, es el Borussia Dortmund.

Bild reveló que el club analiza el fichaje de ‘CR7’, aunque lo más resaltante es que la fuente confirma que el delantero tiene el deseo de llegar ahí.

Tras la venta de Erling Haaland al Manchester City, Borussia Dortmund apostó por el marfileño Sebástien Haller, pero el que será baja indefinida tras haber sido detectado con un tumor testicular. Necesitan un ‘9’, es evidente, pero su caso es complicado por el lado económico, dado que se trata de una plaza que en principio ya tenían cubierta.

Borussia Dortmund se muestra como la más reciente vía de escape -y quizá la última- de Cristiano Ronaldo para jugar la Champions League. Hasta el 1 de setiembre es el plazo que tiene y si bien ya jugó con el Manchester United en esta campaña, el rendimiento de los ‘Red Devils’ empuja al luso hacia un pronto fin de ciclo.





NUESTROS PODCASTS

¿Son los síntomas actuales de viruela del mono diferentes a los que se veían en África?

Según la plataforma OUR WORDL data, de la universidad de oxford, los casos acumulados de viruela del mono en los últimos siete días, por millón de habitantes, ponen el perú solo por detrás de españa y estados unidos.el ministerio de salud informó el lunes pasado que había 834 casos de la viruela del mono en el país, de ellos 666 en lima. del total, 321 pacientes fueron datos de alta.