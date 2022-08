Cristiano Ronaldo quiere jugar por el Borussia Dortmund en el 2022, según 'Bild' | Fuente: AFP | Fotógrafo: IAN KINGTON

Cristiano Ronaldo nuevamente está en el centro de atención del mercado de pases. El futbolista luso tiene contrato con el Manchester United por una temporada más, pero es clara su postura de cambiar de aires, principalmente para jugar la próxima Champions League, a la que no se clasificaron los ingleses. Durante las últimas semanas se le relacionó al Chelsea, al Atlético de Madrid, al Bayern Munich o el PSG.

Con ninguno hubo gestiones y el tiempo se acaba, pues el periodo de fichajes está abierto solo hasta el 1 de setiembre. Cristiano Ronaldo está descontento en Manchester United, incluso más con el mal arranque de temporada, por lo que los mismos ‘Red Devils’ ya consideran venderlo.

Así, la salida del cinco veces ganador del ‘Balón de Oro’ es una posibilidad latente, pero ahora apareció en carpeta un nuevo elenco como destino y que empieza a cobrar mucha fuerza: el Borussia Dortmund de Alemania.

¿Cristiano Ronaldo se va al Borussia Dortmund?

Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Manchester United hasta el 2023 | Fuente: AFP

La información que generó revuelo la dio a conocer ‘Bild’, que señala al Borussia Dortmund ya evaluando las opciones de incorporar a Cristiano Ronaldo en forma de traspasado o en calidad de cesión.

Borussia Dortmund está clasificado para la fase de grupos de la Champions League, por lo que cumple con el ‘requisito’ que solicita el portugués. No obstante, el medio alemán llegó a confirmar que el mismo Cristiano Ronaldo tiene el deseo de marcharse al elenco de Alemania.

Económicamente la opción de reclutarlo no sería sencilla, pero representa un fichaje de relevancia no solo para afrontar la Champions, sino también para ir por la Bundesliga, que se encuentra en el absoluto dominio del Bayern Munich.

Borussia Dortmund se ilusiona con Cristiano Ronaldo

Detrás de toda operación de Cristiano Ronaldo, de 37 años, se encuentra el agente Jorge Mendes, quien habría ofrecido al Borussia Dortmund al delantero. El ‘Vendaval Amarillo’ necesita de un atacante, pues tiene como baja al fichado marfileño Sebástien Haller a causa de un tumor testicular.

La alternativa de que Cristiano Ronaldo llegue al Dortmund ya está revolucionando Alemania e incluso ‘Bild’ mencionó que las acciones del club comenzaron a subir en la Bolsa. Esta figura sería importante, pues necesitan hacer números para considerar un fichaje que en principio ya se tenía cubierto con Haller.

Cristiano Ronaldo no está contento en el Manchester United. Además de no tener la Champions League, el nivel del equipo no varió en resultados con Erik Ten Hag, por lo que observa al Borussia Dortmund y Alemania como opción de cambio inmediato.





