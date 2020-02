Barcelona enfrentará a Napoli en octavos de final de la Champions League. | Fuente: EFE

A pesar del cambio de mando en la dirección técnica del Barcelona, con la designación de Quique Setién, Iván Rakitic no ha tenido tanto protagonismo en el primer equipo azulgrana y en España han vinculado al croata con la Juventus, interesada en él tras su incomodidad por verse relegado.

En el campeón de Italia, de lograrse su fichaje en el próximo mercado de pases, el mediocampista coincidiría con Cristiano Ronaldo, de quien admitió le gustaría compartir equipo con él.

“Por supuesto”, indicó el croata al ser consultado en entrevista con Bleach Report sobre si le agradaría jugar al lado de ‘CR7’. “Me gustaría que también sea uno de los jugadores más grandes de la historia, realmente disfrutas mirándolo y ahora ves lo que está haciendo en la Juventus y para mí es uno de los mejores jugadores de la historia”, agregó Rakitic.

La ‘Vecchia Signora’ desea adquirir al subcampeón mundial en 2018 con Croacia y con ello se convertiría en uno de los pocos futbolistas que han jugado tanto con Messi como Cristiano, como Carlos Tévez, Paulo Dybala, Gerard Piqué, entre otros.

En la misma entrevista, Rakitic se refirió a Lionel Messi, de quien dijo “es increíble, es como si practicara otro deporte". También resaltó que "para mí, Leo es el mejor futbolista de todos los tiempos. Es el mejor jugador con el que he jugado y contra el que me he enfrentado”, expresó.