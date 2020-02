Lionel Messi debutó con Barcelona en octubre de 2004. | Fuente: EFE / Barcelona

Desde su paso por La Masía, Lionel Messi ya sorprendía a muchos por el talento para superar a sus rivales y su capacidad goleadora. No fue distinto cuando debutó oficialmente en Barcelona en octubre de 2004, a los 17 años. A partir de ahí, ha continuado coleccionando halagos.

Así lo ha recordado el técnico italiano Fabio Capello, quien contó cómo, tras ver jugar al argentino tan sólo 20 minutos, le pidió al holandés Frank Rijkaard, entonces entrenador del Barcelona, que se lo cediese.

Fue el 24 de agosto de 2005, en el primer Trofeo Joan Camper que jugaba Lionel Messi y que enfrentó al Barza de Rijkaard contra el Juventus de Fabio Capello. Al italiano le bastaron las primeras acciones de "La Pulga" para comprobar que estaba ante un "crack".

"Le vi con 18 años, titular en un Gamper. A los 20 minutos del partido salí del banquillo, me fui a por Rijkaard, entonces entrenador del Barça, y le dije en la banda si me lo dejaba para la Juve. No me lo dio", relató entre risas Capello.

En esa temporada, Juventus tenía en su plantel a Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, Zlatan Ibrahimovic, entre otras figuras. Pese a la solicitud de Capello, en pleno partido, Lionel no se marchó del Barcelona.