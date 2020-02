Ernesto Valverde ganó dos ligas con el Barcelona. | Fuente: EFE

Ernesto Valverde volvió a reaparecer públicamente tras su despido como entrenador del FC Barcelona, donde se refirió a su salida del club y evaluó su paso por el conjunto catalán, donde ganó dos títulos de La Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

“Entrenar al Barza fue una suerte increíble”, calificó Valverde, pero agregó que tras "mucho tiempo entrenando", ahora desea "poner un poco de distancia" con lo sucedido.

“Todos los clubes te dejan tu marca y para mí entrenar al Barcelona ha sido una suerte increíble. Pero también sé lo que supone un club de estas características. Ahora se trata de pasar página, lo que me interesa mirar hacia adelante", dijo.

"No he visto demasiado fútbol y lo que he visto lo he visto un poco de lejos. Cuando sales del equipo lo que quieres es poner un poco de distancia. En mi caso llevaba mucho tiempo entrenando y además en un club que va a 200 kms./hora cada día. A todos los entrenadores les cuesta ver a los equipos que han entrenado y tratas de coger distancia", reflexionó.

Ernesto Valverde, que logró las dos últimas con el Barcelona, reivindicó la liga como "el torneo que te dice cómo has funcionado durante un año". "Otros torneos, como la Champions que es muy difícil de ganar, tienen más glamour, pero dependen de un partido o un momento de inspiración", consideró.