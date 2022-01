Cristiano Ronaldo volvió a Manchester United. | Fuente: AFP

La derrota ante el Wolverhampton ha provocado una serie de críticas en el Manchester United, que no levanta cabeza pese a su estrella Cristiano Ronaldo, quien es uno de los jugadores 'señalados' por sus propios compañeros en medio del momento que dirige el alemán Ralf Rangnick.



El 'Mirror' cita a una fuente que hasta 11 jugadores quieren salir de Manchester United. Uno de las razones de peso sería la gran influencia que maneja Cristiano en Rangnick, que tras cinco partidos en el banquillo de los 'Red Devils' lleva dos triunfos, dos empates y una derrota.

"Los jugadores están desmoralizados. Es una sensación de 'déjà vu' de años pasados. Los aficionados pueden pensar que los jugadores no están en condiciones de poner en práctica lo que el entrenador les pide que hagan, pero eso no es así. Algunos simplemente han perdido la motivación y las ganas. Luego hay una sensación en una parte del equipo de que hay algunos que siempre están llamados a jugar, no importa lo que hagan”, dijo la fuente al medio inglés.

Los más "frustrados" en Manchester

Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly y Dean Henderson se encuentran, según 'Mirror', entre los jugadores más frustrados y que no están de acuerdo de cómo se está manejando el United por parte de Rangnick.





