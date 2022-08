Cristiano Ronaldo aún no anota en la presente edición de la Premier. | Fuente: EFE

Ante los rumores que lo colocaban en Turquía, el entrenador de Fenerbahce, el portugués Jorge Jesús, señaló que Cristiano Ronaldo no quiere jugar en el club turco. Destacó en todo momento la amistad con su compatriota, pero indicó que 'CR7' tiene "otras ambiciones".

"En cuanto a Ronaldo, somos amigos, pero él tiene otras ambiciones, tiene otras ideas, las cuales no le llevarían a jugar a un país donde no se considera top-5 en Europa. Él no toma este tipo de decisiones", señaló el exentrenador de Flamengo de Brasil que lucha por clasificar a Fenerbahce a la Europa League.

Cuando le consultaron si sabe si Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United, agregó que "no sé a dónde va, pero seguro que no va al Fenerbahçe. No es que yo no quiera, es que él no quiere".

Recordemos que Cristiano Ronaldo se encuentra a la expectativa de encontrar un equipo que se intereses por sus servicios y que pueda jugar la próxima Champions League, lo cual el Manchester United no podrá hacer debido que disputará la Europa League al no conseguir la clasificación.

Mal arranque de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue suplente en el primer partido de Manchester United en el arranque de la Premier League. Ya ante el Brentford fue titular, pero su equipo acabó perdiendo 4-0 de visitante.

El exjugador de Sporting de Lisboa, Real Madrid y Juventus anotó 24 goles con los 'Red Devils' en la temporada pasada.





Cristiano Ronaldo con Jorge Jesús cuando jugaba en el Real Madrid. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo descartado en Olympique de Marsella



El caso Cristiano Ronaldo sigue sin resolverse. A pesar que la estrella portuguesa tenga contrato por un año más con el Manchester United, no es segura su permanencia, dado que su deseo es jugar la actual edición de la Champions League, torneo al que no se clasificaron los ‘Red Devils’.

Antes del inicio de la temporada, Cristiano Ronaldo trasladó al Manchester United su intención de que el club evalúe venderlo ante una oferta que satisfaga a los de Old Trafford. El solo querer irse no es suficiente para el cinco veces ganador del Balón de Oro, pues depende de que lleguen propuestas concretas.

Borussia Dortmund apareció esta semana como uno de los posibles destinos de ‘CR7’. El diario alemán Bild incluso manifestó que el luso estaba convencido a irse a Alemania, pero desde el club teutón señalaron que no pueden afrontar el salario del delantero.





