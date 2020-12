Cristiano Ronaldo lo ganó todo con la camiseta del Manchester United. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo se dio a conocer con la camiseta del Sporting Club de Lisboa y posteriormente pasó al Manchester United de Alex Ferguson. En la tienda inglesa, el delantero portugués no se cansó de anotar golazos para, también, ganar la Premier League, el Balón de Oro y la Champions League.

En los 'Red Devils', Cristiano Ronaldo tuvo como compañero al delantero búlgaro Dimitar Berbatov, ahora retirado. El exTottenham conversó este jueves con Betfair (donde es embajador) y allí dio detalles de cómo 'CR7' cuida su estado físico. Incluso, no deja pasar detalles en las fiestas de fin de año.

"La verdad que he sido afortunado de compartir vestuario con él. Entrenar era como una verdadera guerra, pero no pensaba en otra cosa que no sea ganar todo lo que jugara. En las fiestas de Navidad que organizábamos, jamás le vi beber licor. Ni siquiera en esos días. Se cuidaba al extremo", dijo Berbatov sobre Cristiano en un primer momento.

Berbatov, socio de Cristiano en el United

Dimitar Berbatov solo jugó una temporada junto a Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Asimismo, dio cuenta que 'CR7' -ganador cinco veces del premio Balón de Oro- era de los que se quedaba para potenciar su físico. "Llegabas al gimnasio y él ya estaba allí. Cuando terminaba, él se iba a nadar y luego volvía. Tenía decidido convertirse en el mejor", añadió.

En la tienda del United, Cristiano Ronaldo pasó seis temporadas y marcó 118 goles. En 2009, Real Madrid pagó 96 millones de euros por su traspaso y ayudó a los merengues a ganar la Champions en cuatro oportunidades. Ahora, la 'rompe, en Juventus.