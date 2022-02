Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani juegan juntos por primera vez. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo vive su segunda etapa en Manchester United. En este nuevo paso por Old Trafford, el delantero portugués comparte vestuario con el uruguayo Edinson Cavani.

Incluso, en ocasiones, tanto Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani compartieron titularidad en el United que dirige el director técnico Ralf Rangnick. Este viernes, el delantero sudamericano habló con la cadena DAZN y en la conversación no se guardó nada para elogiar a su compañero de equipo.

"Tuve la chance de conversar con él varias veces y respeto mucho su carrera y también su forma de trabajo. Cómo ve la vida. El legado que va a dejar será de espíritu de lucha para llegar a un objetivo. Es un ejemplo de vida. No todo es fútbol", sostuvo sobre Cristiano.

Cristiano Ronaldo es un ejemplo para Edinson Cavani

Cristiano tiene contrato en el United hasta mediados de 2023. | Fuente: AFP

Asimismo, el también exjugador del PSG y Napoli comentó sobre el significado que el deporte rey tiene para su vida.

"Lo veo como una escuela. Los jugadores vivimos muchos años en ella. Contamos con ejemplos al lado para aprender. La vida se trata de traer cosas que aprendiste en el fútbol", mencionó.

Por su parte y también en diálogo con el citado medio, Cristiano Ronaldo sorprendió al comentar lo que le queda en su carrera profesional. A sus 37 años de edad, no ve lejano el retiro.

"Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas", indicó.

También, el cinco veces ganador del Balón de Oro añadió que "mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir 'por donde he pasado, dejé mi marca'".

