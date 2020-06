Cristiano Ronaldo tiene cuatro hijos | Fuente: Instagram Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cuida mucho su alimentación, lleva una dieta especial. A sus 35 años, él no solo quiere seguir luciendo una envidiable figura, sino también desea rendir la máximo en su vida profesional. Y, en casa, el delantero de la Juventus habla con el ejemplo.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, compartió un video en su cuenta de Instagram donde la protagonista es la pequeña Alana Martina y sus hermanitos. No sé conoce en qué momento del día ocurrió la escena, pero la hijita del delantero luso conversa con su mamá.

"No, chocolote no, papá enfadar", le comenta Alana Martina a Georgina, quien le invita una uva. "Pero nadie está comiendo chocolate. ¿Qué comes? Fruta?, le responde su mamá.

En la escena aparecen Eva María, que pide sandia y Georgina le da un pedacito de su fruta preferida en un tenedor.