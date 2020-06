Ronaldo elogió a Lionel Messi | Fuente: Instagram Leo Messi / Ronaldo

Ronaldo Nazario, o simplemente Ronaldo, es considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, por eso siempre se le pide su opinión sobre el balompié actual. El brasileño, en esta ocasión, volvió a elogiar a Lionel Messi, pero sorprendió que se haya olvidado de Cristiano Ronaldo.

A Ronaldo le preguntaron sobre los jugadores que más disfruta ver jugando en la actualidad. Su respuesta no tardó. “Messi, por supuesto. Es el número uno, es un talento que vamos a tardar 20 o 30 años en ver algo parecido", dijo al diario español AS.

Pero la lista no terminó ahí. El 'Fenómeno' siguió dando nombres. "También me gustan Salah, Hazard, Neymar, que me encanta verlo jugar, y por supuesto Mbappé”, añadió.

Tras mencionar a Kylian Mbappé, Ronaldo también resaltó el desempeño del francés. “Dice mucha gente que se parece a mí. Tiene muchísima velocidad, finaliza bien, tiene grandes movimientos, golpea excelente con las dos piernas, tiene una zancada increíble. Tenemos cosas parecidas, pero nunca me gustaron las comparaciones, sobre todo, entre jugadores de distintas generaciones, porque las situaciones son distintas”, indicó.