La advertencia de España a Cristiano Ronaldo: "Que siga marcando goles, pero no en la final"

España y Portugal definirán al ganador de la UEFA Nations League 2024-2025. Uno de los dos conseguirá el bicampeonato: la Roja que defiende la corona que consiguió dos años atrás o las Quinas que levantaron el trofeo en la primera edición, comandados por Cristiano Ronaldo, su actual goleador.

Los años pasan por los futbolistas, pero el deseo de ganar y la cuota goleadora de Cristiano Ronaldo sigue intacta. El ‘Bicho’ convirtió en la semifinal frente a Alemania y llegó a los siete tantos, con lo que cada vez ve más cerca alcanzar su meta personal de los 1 000 goles.

El veterano Cristiano, de 40 años, será una pieza clave para que Portugal busque el título, algo que no pasa desapercibido en España, donde han catalogado al capitán luso como un “ejemplo del fútbol”.

Cristiano Ronaldo, un reto par Unai Simón

Unai Simón, arquero y capitán de la Selección de España, le deseó al jugador del Al Nassr que siga marcando y llegue a los mil goles en su carrera, pero a la vez dijo que espera que no haga ningún tanto en la final de Múnich.

“Es un ejemplo del trabajo, del día a día, del sacrificar muchas cosas de su vida por el fútbol. Yo no me veo a los cuarenta años al nivel de Cristiano. La verdad, para mí es un privilegio y un orgullo poder competir y enfrentarme a él. Me alegra mucho ver que sigue marcando goles y ojalá llegue a los mil goles en partidos oficiales y, a la inversa, ojalá no marque ningún gol este domingo", dijo el guardameta en conferencia de prensa.

Unai Simón será un portero al que Cristiano Ronaldo querrá batir para levantar su tercer trofeo con Portugal. El jugador del Athletic Club ha concedido nueve goles en los últimos tres partidos de España en la Nations League, cuatro de ellos en la semifinal con Francia.





Portugal vs. España, un título en juego

España asoma como favorita para la final que se disputará este domingo en Múnich, siendo el actual campeón de la Nations League de la UEFA y también poseedor vigente de la corona de la Eurocopa.

Además, en los más recientes enfrentamientos entre ambas selecciones, la Roja tiene los registros a su favor. La última vez que Portugal le ganó fue en un amistoso del 2010 por 4-0 y por un partido oficial en la fase de grupos de la Eurocopa 2004 (0-1).