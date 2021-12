Cristiano Ronaldo | Fuente: @EFE

Este último lunes, Manchester United igualó 1-1 ante el Newcastle en el St. James Park por la jornada 19 de la Premier League. Y, tras el encuentro, las críticas sobre el delantero portugués Cristiano Ronaldo no tardaron en llegar.

Gary Neville, ex compañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United, cuestionó la actitud del luso, quien al finalizar el cotejo no se acercó a la zona donde se ubicaba los aficionados de los ‘Red Devils’ y decidió marcharse directamente al vestuario, sin despedirse.

"No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido, no huyas", dijo, en referencia a Cristiano, el exfutbolista de origen británico, que portó los colores del United de 1992 a 2011. Disputó un total de 602 partidos y anotó 7 goles.



Los reproches de Neville hacia el cinco veces ganador del Balón de Oro continuaron y agregó: “Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos", señaló el dos veces campeón de la Champions League con el conjunto ínglés.

Cristiano, en un momento irregular en Manchester United

Cristiano Ronaldo junto a su compañero de equipo Edinson Cavani. | Fuente: @AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

El regreso de 'CR7' no ha terminado con los problemas del United, equipo que dirige Ralf Rangnick y quien aún no puede salir de la crisis de resultados en la Premier League, donde se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 28 unidades, lejos del liderato que ocupa el Manchester City.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo con el Manchester United en esta temporada?



El crack United lleva un total de 13 goles en esta temporada 2021-2022, de los cuales anotó 7 tantos por la Premier League y 6 por la Liga de Campeones. Asimismo, en este período el máximo anotador histórico de la Champions, convirtió 8 dianas con la Selección de Portugal.



En toda su carrera deportiva, Cristiano Ronaldo suma un total de 802 goles en 1093 partidos anotados para diferentes equipos en los que jugó y destacó como Sporting de Lisboa, Juventus y Real Madrid.







