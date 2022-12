Cristiano Ronaldo es uno de los ídolos de Endrick. | Fuente: EFE

Real Madrid se acostumbró a fichar a jóvenes valores de cara al futuro. Sus máximos exponentes son los brasileños Vinicus Junior y Rodrygo, quienes hoy por hoy son claves en el plantel que dirige Carlo Ancelotti. Por todo ello, el cuadro merengue volvió al mercado de fichajes y en las últimas semanas logró cerrar la incorporación de la joya brasileña, Endrick.



Endrick ya brilla en el Palmeiras y media Europa fue en búsqueda de su fichaje. Sin embargo, Real Madrid superó a sus rivales, includo el Barcelona.

Este jueves, el crack de 16 años reveló que decidió jugar por el vigente campeón de la Champions por sus ídolos Vinicius y el portugués Cristiano Ronaldo.

"El Real Madrid es un equipo muy grande, que Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid y creo que es una elección correcta. Dios siempre ha estado conmigo y él me ha dicho que es el mejor camino", señaló en entrevista con MARCA de España.

"Estoy muy feliz, agradezco mucho a Dios pero tengo los pies en el suelo. No he ganado nada todavía. Agradezco mucho a Dios por el presente, el futuro solo a Dios le pertenece. En 2024 cuando vaya al Real Madrid espero hacer buenas temporadas. Por el momento estoy en el Palmeiras, pero estaré apoyando de lejos. Que Vini, que es mi amigo, haga una gran temporada, Éder, Rodry... y que el Real Madrid pueda ganar más Champions Leagues, Ligas y la Supercopa ahora", agregó Endrick, que se incorporará al equipo blanco en 2024 cuando cumpla 18 años.

Estuvo con Vinicius Junior

Endrick también reveló que ha estado en las últimas semanas con Vinicius Junior, que regresó a Brasil tras su participación en el Mundial.

"Varios consejos. No podría ni hablar aquí porque han sido muchos consejos, estaría aquí contándolo mucho tiempo, los guardo para mí. Pero no me ha dado consejos solo para ahora sino para toda mi vida. Es mi amigo y creo que esta amistad va a durar muchos años. Espero poder intercambiar muchos pases con él y marcar goles", aseguró.



Endrick está valorizado en 20 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.