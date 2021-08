Cristiano Ronaldo ya está en Manchester United. | Fuente: AFP

Este mercado de fichajes en Europa ha sido una locura para Cristiano Ronaldo, que en la última semana del cierre del mercado de fichajes decidió cambiar de aires tras tres temporadas en Juventus de Turín. Y el equipo elegido para seguir su carrera fue Manchester United.

Sin embargo, previo a la oficialización de su vuelta a los 'Red Devils', el nombre de Cristiano Ronaldo figuró sorpresivamente en la agenda de Barcelona, tal como asegura el periodista Tot Costa de Catalunya Radio en las últimas horas.

La información indica que los agentes de Cristiano Ronaldo se pusieron en contacto con Barcelona en este verano europeo con el fin de cerra el 'bombazo' del mercado, pero el ofrecimiento no recibió el visto bueno desde el Camp Nou.

En medio de la salida de Lionel Messi a PSG, en Barcelona no lo pensaron dos veces y no avanzaron más en la operación debido que no habría podido en asumir el millonario sueldo de Cristiano y a la vez no estaban convencidos que se adaptara al plantel por su pasado en el Real Madrid.

Felizmente para Real Madrid el fichaje de Cristiano no prosperó lo cual habrís significado un gran golpe en el orgullo de los hinchas merengues, que considera a 'CR7' en uno de sus máximos ídolos.

Cristiano y su segunda etapa en Manchester

El goleador de 36 años, cinco veces Balón de Oro, ganó su primera Liga de Campeones en 2008 con el Manchester United y fue tres veces campeón de la liga inglesa (2007, 2008, 2009) cuando vestía los colores de los 'Red Devils'.

Como jugador del Manchester United marcó 118 tantos en 292 partidos, antes de unirse al Real Madrid, donde permaneció hasta 2018, año en el que salió hacia la Juventus.





NUESTRO PODCAST

90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.