Cristiano Ronaldo tiene tres goles con Juventus en la presente temporada. | Fuente: AFP

Es normal que el retiro sea un tema que pase por la cabeza de un futbolista de 34 años, aún siendo un 'crack' de clase mundial como Cristiano Ronaldo. En diálogo con el medio inglés 'The Sports Bible', el delantero de Juventus no le cerró las puertas a la posibilidad de acabar su carrera en un par de temporadas. Incluso, aseguró que su vigencia se debe principalmente a un tema mental.

"Yo todavía amo al fútbol, me encanta entretener a las personas que dicen que me aman. No importa la edad, todo se trata de mentalidad. En los últimos 5 años he empezado a disfrutar este proceso de verme fuera del fútbol. Entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo o en 2? Hay que ser uno mismo todo el tiempo, aunque se pueden recoger pequeños detalles de buenos ejemplos", dijo.

Si bien Cristiano Ronaldo ya ha puesto una marca de ropa propia, se desconoce si el futbolista luso tiene más proyectos en mente a desarrollar una vez que cuelgue los botines. En la presente temporada con Juventus, el atacante ya suma tres dianas en su cuenta y espera seguir ampliando ese número cuando choquen contra el Bayer Leverkusen en la Champions League.