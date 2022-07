Cristiano Ronaldo no seguiría en Manchester United este 2022. | Fuente: EFE

Si bien el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se manifestó y dijo que no fichará a Cristiano Ronaldo, los hinchas no se quedan de brazos cruzados. No quieren a 'CR7' como fichaje.

Este miércoles, Atlético de Madrid jugó un amistoso de pretemporada frente al Numancia y ganó 4-0 con goles de Thomas Lemar, Ángel Correa, Geoffrey Kondogbia y Matheus Cunha. El resultado quedó de lado por lo que hicieron algunos hinchas del club en relación a Cristiano Ronaldo.

Y es que despeglaron una banderola en el recinto en donde jugó el conjunto de Diego Simeone, todo para manifestarse por los rumores de una posible llegada de Cristiano. "CR7, not welcome (no es bienvenido)", es el mensaje que se leyó.

De esta manera, los simpatizantes del elenco rojiblanco dejan clara su posición sobre el cinco veces ganador del Balón de Oro.

La herida está aún abierta por los goles y celebraciones del también popular 'Bicho' cuando enfrentó al club colchonero en la liga española entre 2009 y 2018. Su manifestación es clara.

"Es casi imposible. No sé quién se ha inventado esa historia. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están, porque si siguen aumentando, parecerá que son reales, y no lo son", había comentado el mandamás del Atlético el martes ante la posibilidad de contar con Cristiano Ronaldo.

Es más, el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes, dio cuenta en Twitter que el delantero luso quiere salir del Manchester United, pese a tener un año más de contrato.

Futuro incierto para Cristiano en Europa

Su intención es llegar a un equipo que juegue la Champions League en la próxima temporada y los 'Red Devils', al no clasificar, tienen pocas chances de seguir con el atacante en su plantel.

Para el portal Transfermarkt, el exReal Madrid, Juventus y Sporting Club de Lisboa tiene un valor de 30 millones de euros a sus 37 años de edad.

