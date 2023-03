Cristiano jugó en Manchester United antes de su llegada a Al Nassr. | Fuente: EFE

El portugués Joao Cancelo afirmó que su compatriota Cristiano Ronaldo le parece el mejor jugador de la historia de los Mundiales y ha recordado una eliminatoria junto a él, contra el Atlético de Madrid, como el momento favorito de su carrera.



En un video publicado por la FIFA y del que se ha hecho eco la prensa portuguesa, Cancelo ha asegurado que decidir cuál es el mejor jugador de los Mundiales es "muy difícil", aunque finalmente se ha decantado por su capitán en la selección de Portugal.



"Es difícil, muy difícil. Quiero decir un portugués... ¡Cristiano!", declaró el lateral del Bayern Munich, que está cedido por el Manchester City de Pep Guardiola.



Cancelo eligió también una eliminatoria de 'Champions' junto a Cristiano como el momento favorito de su carrera: "Cuando perdimos contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y luego les ganamos 3-0 en casa."



En 2019, el Juventus de Joao Cancelo perdió 2-0 en Madrid en la ida de los octavos de final, pero un triplete de Cristiano Ronaldo en Turín aseguró el pase de la 'Vecchia signora' a la siguiente ronda.





Cancelo pasó a Bayern Munich

Cancelo, de 28 años, fue incluido recientemente por la FIFA en su mejor once de 2022 en la gala de premios The Best.



El defensa se formó en la cantera del Benfica y jugó en el Valencia (2014-18), Inter de Milán (2018), y el Juventus (2018-19), antes de fichar por el Manchester City, que lo cedió al Bayern el pasado mes de enero.



A lo largo de su trayectoria ha conquistado 2 Premier Leagues con el City, el "Scudetto" con el Juventus y la Liga de Naciones de 2019 con Portugal, entre otros.





