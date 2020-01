Cristiano Ronaldo respeta una cuidadosa dieta para mantenerse en forma a sus casi 35 años. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo se encuentra a puertas de cumplir los 35 años, pero su físico como futbolista se resiste al tiempo. ‘CR7’ sigue una exigente dieta de seis platos al día, seguido de una rutina de entrenamientos y descansos, que le permiten conservar el cuerpo ideal para ser uno de los mejores deportistas del mundo.

Según información de The Sun, el atacante come hasta seis veces al día, con mucha atención a las porciones y el contenido. Inicia el día con fiambres (jamón y queso) y yogurt de bajas calorías, en el primer almuerzo —a media mañana— ingiere vegetales y pollo “mágico”. Este último consiste en alimento alto en proteína y bajo en grasas.

El segundo puede ser un pescado, carne que se puede repetir en la jornada dos veces como máximo. Usualmente, Cristiano Ronaldo prefiere el atún, pez espada o el bacalao a la brasa, que es una combinación de estofado, cebollas, papas en rodajas finas y huevos revueltos.

Durante todo el día, puede probar snacks, con tostadas y frutas en forma de entre comidas. En la noche, el jugador de la Juventus cierra la jornada alimenticia con un trozo de carne que acompaña con una ensalada.

Cabe resaltar que el futbolista portugués procura mantener un duro entrenamiento con una extrema disciplina. Una anécdota de Mehdi Benatia, exjugador de Juventus, explicaba cómo ‘CR7’ toma en serio las prácticas.

“Cristiano me dijo: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’. Yo le contesté: ‘Son las 11 de la noche. Me voy a casa. ¿Por qué?’. Y él me dijo: ‘¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio? No sudé y lo necesito. ¿Vienes?”, contó.

Así, también, respeta religiosamente las ocho horas de sueño que necesita para reponer sus energías. Tal como se esperaba, los resultados se demuestran en la cancha.

Cristiano Ronaldo colocó el marcador en 2-1 con un gol de penal que impuso a Juventus ante la Roma en la Serie A de Italia. En la fecha 19, la 'Juve' se ubica como líder tras superar al Inter de Milán.