Juventus recibe a Atalanta por la fecha 12 de la Serie A | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

Juventus vs. Atalanta se enfrentan este miércoles 16 de diciembre en el Allianz Stadium por la duodécima fecha de la Serie A. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.

Es probablemente el partido más atractivo de la jornada en el Calcio. Tras cerrar una semana con dobletes ante el Barcelona y el Génova, Cristiano Ronaldo buscará mantener la sintonía con la ‘Vecchia Signora’ y se medirá ante un Atalanta también clasificado a la siguiente ronda de la Champions League aunque en mitad de tabla del torneo doméstico.

‘CR7’ cumplió el último domingo cien partidos en el club y lo consiguió igualando a Zlatan Ibrahimovic como máximo goleador de la Serie A con diez dianas. Registro que tiene con solo siete partidos en la edición actual.

Luego de sumar sus primeros triunfos consecutivos ligueros, la ‘Juve’ pugna por entrar a una racha que le permita acercarse al líder AC Milan, que le lleva ahora solo tres unidades.

Aunque su rival ha demostrado complicar y mucho a los grandes, las dudas pasan por la relación entre el técnico Giampiero Gasperini y el argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez.

Existían dudas sobre la consideración del entrenador por el ‘Papu’ para este cotejo, algo que finalmente quedó de lado cuando apareció dentro de la convocatoria.

"Queridos aficionados del Atalanta, les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con ustedes. Solo quería decirles que cuando me vaya se conocerá la verdad, sobre todo. Ustedes me conocen y saben qué persona soy. Les quiero, su capitán", escribió Gómez en su cuenta de Instagram, dando pie a su posible salida del equipo.

ALINEACIONES PROBABLES:

Juventus: Wojciech Szczesny; Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci, Danilo; Juan Cuadrado, Arthur Melo, Weston McKennie, Alex Sandro, Dejan Kulevski; Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo.

Atalanta: Pierluigi Gollini; Rafael Toloi, Cristian Romero, Berat Djimsiti; Hans Hateboer, Marten De Roon, Remo Freuler, Robin Gosens; Matteo Pessina, Ruslan Malinovskyi; Duván Zapata.