Cristiano Ronaldo es el goleador de la Serie A | Fuente: AFP

Milan vs. Juventus se miden este miércoles, 6 de enero, en un partido de pronóstico reservado. El duelo válido por la fecha 16 de la Serie A está programado para las 2:45 p.m. (hora peruana/4:45 p.m. en Argentina). El partido será transmitido desde el estadio San Siro por ESPN. Todos los detalles del cotejo lo tendrás EN VIVO y EN DIRECTO por RPP.pe.

DATO Juventus no podrá contar con Alex Sandro y Juan Cuadrado porque dieron positivo a la COVID-19



Juventus, quinto clasificado, visitará al líder Milan, del que está a diez puntos, obligado a sumar un triunfo para cambiar la dinámica de su temporada, hasta este momento marcada por altibajos, y sumarse a la pugna por el título de la Serie A.



En el tradicional fútbol del día de la "Befana", una bruja buena que en Italia trae los regalos posnavideños, la Serie A ofrece un clásico de alto voltaje, entre un Milan líder invicto y un Juventus de Andrea Pirlo que sigue sin arrancar completamente.



El conjunto milanista abrió su 2021 con un triunfo por 2-0 en el campo del Benevento y llega cargado de entusiasmo a la cita con el Juventus, en la que todavía no podrá contar con el sueco Zlatan Ibrahimovic, todavía lesionado.



La última vez que Milan y Juventus se midieron en un día de la "Befana" fue en 1999, cuando el cuadro juventino contaba con el francés Zinedine Zidane, y acabó con un empate a uno. Al final de esa temporada, el Milan se coronó campeón de Italia.



Unos sueños de gloria que también tiene el Milan de Stefano Pioli, que con un triunfo podría dar un golpe en la mesa y alejar a trece puntos al Juventus, nueve veces consecutivas campeón de Italia.







El gol 758 de Cristiano Ronaldo | Fuente: ESPN

Cristiano Ronaldo está "on fire"

El equipo turinés abrió su año con un 4-1 al Udinese, con doblete del portugués Cristiano Ronaldo, máximo artillero liguero con catorce goles, y un tanto del argentino Paulo Dybala, que se perfila como titular también en San Siro.



"Es un partido importante, no decisivo. Jugar Milan-Juventus siempre fue fascinante. Jugaremos nuestro partido, pero no creo que sea decisivo, muy importante, pero no decisivo", advirtió Andrea Pirlo, técnico juventino, en la rueda de prensa de la víspera.



"Dybala está bastante bien, ayer tenía un poco de fiebre, pero hoy está mejor y creo que jugará, si no hay imprevistos", agregó, al referirse a la dupla ofensiva que alineará este miércoles, vista la baja del español Álvaro Morata.