Fabio Capello tuvo su última experiencia como DT en el Jiangsu Suning de China. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo sigue siendo visto como uno de los mejores jugadores del mundo, pero lo cierto es que sus últimos partidos en Juventus ha estado alejado de su mejor versión. Incluso, en la victoria por 1-0 ante Milan por la Serie A, el atacante luso fue sustituido al minuto 55 por Maurizio Sarri para darle ingreso al argentino Paulo Dybala.

A raíz de su irregularidad en las últimas semanas, Fabio Capello no se guardó nada contra Cristiano Ronaldo. En diálogo con el medio 'Sky Sports', el exestratega de Juventus señaló que ha pasado mucho tiempo desde que el delantero de 34 años dribleó a alguien y destacó la personalidad de Sarri para sacarlo en el último encuentro.

"Cristiano Ronaldo es un gran campeón y eso nadie lo discute, pero hace tres años que no driblea a un rival. No está bien en estos momentos y es normal que lo cambien. De todas maneras, felicito a Maurizio Sarri porque hay que tener personalidad para sacar a un jugador como él. Sin embargo, que no se haya sentado en el banquillo y se ponga a discutir no da una buena imagen", dijo.

Más allá de su reciente irregularidad, los números de Cristiano Ronaldo esta temporada no son malos: seis goles en 14 partidos con Juventus. Ahora, 'CR7' se unirá a la Selección de Portugal para los duelos frente a Lituania y Luxemburgo por las Eliminatorias hacia la Eurocopa 2020.