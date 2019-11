El delantero puede recibir una sanción. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo puede recibir hasta 2 años de sanción por irse de la cancha antes que acabe el encuentro ante el Milan, afirmó Antonio Cassano en entrevista con Tiki Taka. El delantero fue sustituido por Paulo Dybala, quien anotó el gol de la victoria, y salió hacia los vestuarios evidentemente fastidiado.

"¿Cristiano se fue tres minutos antes del final del partido? Eso no lo puedes hacer, porque luego hay control antidopaje", aseguró el exdelantero de la Roma al programa de televisión italiano.

Asimismo, aseguró que CR7 debió volver al Juventus Stadium. "Yo tuve que volver rápido al estadio para evitar una descalificación de dos años. Fue hace 12 años. [Fabio] Capello me cambió, me enfadé y me fui a casa. Tuve que volver", añadió el exjugador.

Antonio Cassano explicó su propia experiencia. | Fuente: AFP

Juventus venció 1-0 a Milan por la fecha 12 de la Serie A. El club de Cristiano Ronaldo no podía marcar un gol hasta que Dybala, al minuto 77, aprovechó un pase para que avanzara al centro del área chica y termine marcando el único tanto del partido.

En el partido ante el Lokomotiv Moscú por la Champions League, el portugués también fue sustituido a ocho minutos antes del final. CR7 se mostró molesto por la decisión de Maurizio Sarri, quien también lo sustituyó por Dybala en aquella ocasión.