Cristiano Ronaldo tiene más de 250 millones de seguidores en Instagram. | Fuente: AFP

La muerte de Diego Maradona fue una de las lamentables noticias que se dieron este 2020. Uno de los que se mostró muy dolido por la desaparición del considerado mejor jugador de todos los tiempos fue Cristiano Ronaldo, quien mostró su dolor a través de su cuenta de Instagram.

Sucede que en Instagram, Cristiano Ronaldo subió una imagen en la que se encuentra con Diego Maradona. La fotografía del actual crack de Juventus junto al excampeón del Mundial México 1986 fue la que 'me gusta' obtuvo Instagram en este 2020 que está a muy poco de terminar. Llegó a los 19,7 millones de 'likes'.

"Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago sin igual. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, as. Nunca serás olvidado", escribió Cristiano sobre Maradona.





Cristiano y la foto con Maradona en Instagram

Esta fue la foto de Cristiano Ronaldo con Maradona en Instagram. | Fuente: @cristiano

Lionel Messi también le dedicó un emotivo mensaje al 'Pelusa' por su fallecimiento. "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos”, sostuvo el crack del Barcelona (obtuvo 16,9 millones de 'me gusta').

De otro lado, Cristiano Ronaldo pasa el Año Nuevo junto a su familia con la mira puesta en Udinese, su rival de este domingo por la fecha 15 de la Serie A. Los bianconeros vienen de caer goleados 3-0 a manos de la Fiorentina en condición de local.