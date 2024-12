Cristiano Ronaldo: "Vinicius Junior mereció ganar el Balón de Oro. Fue injusto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas que más veces ganó el Balón de Oro (5) y, por tanto, una voz autorizada para referirse al tema. El ‘crack’ portugués declaró este viernes, durante la gala de entrega de los premios Globe Soccer en Dubái, que el brasileño Vinicius Jr. era el que debía llevarse el reconocimiento al mejor jugador del año.

"Vinicius se merecía el Balón de Oro. Ganó la Champions League y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Anotó un gol. Por eso creo más en estos premios", dijo al referirse a los Globe Soccer Awards, en los que fue premiado como el mejor jugador de Oriente Medio y el máximo goleador de la historia.

Vinicius Junior no pudo ganar el Balón de Oro, que fue para el español Rodri Hernández, pero se resarció al ser reconocido en los premios The Best de la FIFA y, este viernes, en los Globe Soccer Awards.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Cristiano contra el Balón de Oro

“Vinicius se merecía ganar el Balón de Oro. Fue injusto, en mi opinión, lo digo aquí enfrente de todos. Se lo dieron a Rodrigo, él también lo merecía. Pero creo que se lo debieron haber dado a Vinicius porque él ganó la Champions League marcando en la final. Lo demás no es importante. Cuando te lo mereces, se lo deben dar a quien se lo merece", apuntó Cristiano Ronaldo respecto al brasileño, con quien no llegó a coincidir en las filas del Real Madrid.

El portugués de 39 años se mostró agradecido con los premios recibidos en Dubái: "Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor. Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección".

"Me gustaría ser campeones este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado", declaró el luso, capitán del Al Nassr con el que busca sumar títulos el próximo año tras un 2024 en blanco.

Respaldo al Real Madrid

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico del Real Madrid, elenco por que salió al frente tras las críticas que recibió por su desempeño en la primera parte del curso.

"La gente no esperaba que el Real Madrid estuviera brillante al principio, pero el Real Madrid no está mal, está ahí. Están 2 puntos por delante del FC Barcelona y ésta es una ‘mala temporada’. No entiendo cómo se dicen este tipo de cosas", señaló.

Por otra parte, ‘CR7’ recalcó que la Liga de Arabia Saudita es superior a la Ligue 1 de Francia, considerada entre las cinco grandes de Europa.

¿La Liga de Arabia Saudita es mejor que la Liga de Francia? FÁCIL. Por supuesto, por supuesto. No digo eso porque juego ahí, no me importa lo que la gente piense. Pero deben ir allá y jugar allá para ver. Para que vean cómo es correr a 38º o 39º, cómo es hacer sprints a esas temperaturas. No crean en mis palabras, vayan para ver. En Francia solo es el PSG. Los demás están acabados. Es mi opinión, no me importa lo que piensan. En Francia solo es el PSG, lo siento. Nadie compite contra ellos. Es un facto. No estoy mintiendo. No estoy diciendo nada nuevo, así que no entiendo por qué la gente se sorprende", finalizó el ‘Bicho’.